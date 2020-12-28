Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення провести аудит формування тарифів на газ та його транспортування.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні уряду.

“Необхідно провести аудит формування тарифів та розглянути можливість зниження тих складових тарифу, які є несправедливими й невиправданими з точки зору ринку. Це стосується і питання тарифу на транспортування газу, і газових коефіцієнтів”, — наголосив прем’єр.

Голова уряду дав відповідне доручення перевірити обґрунтованість цін на газ т. в. о. Міністра енергетики Юрію Вітренку разом з Антимонопольним комітетом.

“У вас є всі важелі, аби врегулювати це питання”, — зазначив Шмигаль.

Також під час засідання Шмигаль нагадав, що у серпні споживачі отримали можливість обирати постачальників газу.

Найменші ціні на газ для побутових споживачів, зазначив голова уряду, пропонує державний НАК “Нафтогаз”.