Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні уряду.
“Необхідно провести аудит формування тарифів та розглянути можливість зниження тих складових тарифу, які є несправедливими й невиправданими з точки зору ринку. Це стосується і питання тарифу на транспортування газу, і газових коефіцієнтів”, — наголосив прем’єр.
Голова уряду дав відповідне доручення перевірити обґрунтованість цін на газ т. в. о. Міністра енергетики Юрію Вітренку разом з Антимонопольним комітетом.
“У вас є всі важелі, аби врегулювати це питання”, — зазначив Шмигаль.
Також під час засідання Шмигаль нагадав, що у серпні споживачі отримали можливість обирати постачальників газу.
Найменші ціні на газ для побутових споживачів, зазначив голова уряду, пропонує державний НАК “Нафтогаз”.
- Днями стало відомо, що “Нафтогаз” підвищив ціну газу для побутових споживачів на 14% у січні 2021 року.
- У листопаді нинішнього року “Нафтогаз” підвищив ціни на газ для населення майже на 35%.
- За дев’ять місяців 2020 року збиток НАК “Нафтогаз України” склав 17 млрд гривень. За той же період минулого року компанія отримала 12,9 млрд гривень прибутку.