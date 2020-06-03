Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до 10 червня відбудеться засідання Ради Міжнародного валютного фонду, на якому приймуть остаточне рішення щодо виділення Україні траншу загальною сумою 5 млрд доларів. Але в порядку денному засідань ради директорів МВФ це питання відсутнє.

Про це він казав сьогодні під час засідання Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми зробили велику роботу цілою країною, буквально в п’ятницю були досягнуті остаточні домовленості з МВФ, і сьогодні ми можемо говорити, що у термін до 10 червня відбудеться засідання Ради МВФ, на якому буде прийнято остаточне рішення про виділення Україні траншу загальною сумою 5 млрд доларів”, – сказав прем’єр.

Він також зазначив, що “прихильники політичних спекуляцій почали поширювати міфи навколо меморандуму з МВФ”.

Крім того, Шмигаль додав, що серед структурних маяків було визначено, зокрема, посилення корпоративного управління держпідприємствами, незалежність Антимонопольного комітету, реформи митниці та податкової, а також збереження принципу “гроші ходять за пацієнтом” в галузі медицини.

Варто зазначити, що в порядку денному засідань ради директорів МВФ, який був складений на початок червня, питання виділення Україні траншу відсутнє.

Планується, що 3 червня МВФ розгляне питання по Монголії, Барбадосу та Сьєрра-Леоне, 5 червня – питання по Ліберії й Папуа Новій Гвінеї, а 10-го – по Гватемалі й Руанді.