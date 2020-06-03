Про це він казав сьогодні під час засідання Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми зробили велику роботу цілою країною, буквально в п’ятницю були досягнуті остаточні домовленості з МВФ, і сьогодні ми можемо говорити, що у термін до 10 червня відбудеться засідання Ради МВФ, на якому буде прийнято остаточне рішення про виділення Україні траншу загальною сумою 5 млрд доларів”, – сказав прем’єр.
Він також зазначив, що “прихильники політичних спекуляцій почали поширювати міфи навколо меморандуму з МВФ”.
Крім того, Шмигаль додав, що серед структурних маяків було визначено, зокрема, посилення корпоративного управління держпідприємствами, незалежність Антимонопольного комітету, реформи митниці та податкової, а також збереження принципу “гроші ходять за пацієнтом” в галузі медицини.
Варто зазначити, що в порядку денному засідань ради директорів МВФ, який був складений на початок червня, питання виділення Україні траншу відсутнє.
Планується, що 3 червня МВФ розгляне питання по Монголії, Барбадосу та Сьєрра-Леоне, 5 червня – питання по Ліберії й Папуа Новій Гвінеї, а 10-го – по Гватемалі й Руанді.
- Раніше повідомлялося, що Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд ухвалить програму Stand-By на 5 мільярдів доларів на засіданні Ради директорів 5 червня.