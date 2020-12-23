Кабінет Міністрів планує відновити процес приватизації у 2021 році. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав об’єкти, які хочуть виставити на продаж.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, Уряд планує у 2021 році отримати від приватизації 12 млрд гривень.

“В 2021 році ми хочемо, аби процес приватизації пришвидшився. Саме тому ми пропонуємо Верховній Раді зняти обмеження на продаж низки об’єктів – це 5 теплоелектроцентралей, три обленерго підприємств, завод “Більшовик”, Одеський припортовий завод, об’єднана гірнично-хімічна компанія, “Президент готель”, “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, – сказав Шмигаль.

У ході засідання члени Кабміну погодили відповідний законопроєкт. Документом пропонується виключити пункт закону “Про приватизацію державного і комунального майна”, відповідно до якого тимчасово, на період встановлення Урядом карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), аукціони з продажу об’єктів великої приватизації не проводяться.

У пояснювальній записці до проєкту закону зазначається, що бюджет України потребує ресурсів для боротьби з епідемією, утримання економічної стабільності України та найшвидшого відновлення ділової активності після обмежувальних заходів.