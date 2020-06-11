Про це він заявив сьогодні на пресконференції, повідомляє кореспондент #Букв.
“Україна перейшла до адаптивного карантину. Ми сьогодні працюємо дуже тісно з тими регіонами, де відбувається погіршення ситуації і воно відносне погіршення. Ми розуміємо як цим управляти, ми співпрацюємо з обласним керівництвом, з міськими головами, кожен на своєму рівні, розуміючу рівень загрози або рівень захворюваності, конкретно управляє і вживає заходів і має всі інструменти, щоб на рівні місцевих комісій ТЕЦ ТЕБ приймати рішення і зробити заходи жорсткішими”, – сказав він.
Шмигаль зазначив, що ті параметри, за якими обираються заходи по пом’якшенню або по посиленню карантинних обмежень чітко прописані.
“На сьогоднішній день кожного дня ведемо консультації з МОЗом з головним санітарним лікарем, сьогодні це ефективний інструмент для прийняття рішень управління в адаптивному режимі заходами карантину та боротьби з COVID-19. Тому ми не передбачаємо найближчим часом змінювати систему управління карантином в нашій країні”, – наголосив він.
При цьому прем’єр назвав умову для посилення карантину.
“Стосовно посилення заходів, якщо в критичній кількості областей відбудеться ситуація, яка призведе до зростання, тобто 10 і більше областей, це буде приводом для прийняття рішення про посилення карантинних заходів у державі”, – додав він.
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