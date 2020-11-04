Про це йшлося сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів, повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми бачимо, що дуже багато країн в Європі та світі зачиняються на повторний жорсткий локдаун. Франція, Німеччина, Великобританія, Італія, Чехія уже ввели жорсткі обмеження. При тому, що це країни з дуже потужними медичними системами і ресурсами. Ми зараз не збираємось іти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але, якщо ми побачимо, подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить Уряд вдатись до більш жорстких обмежень”, – заявив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов допускає введення карантину “вихідного дня” через ситуацію з коронавірусом COVID-19 у нашій країні.
Він уточнив, що такий карантин передбачає закриття більшої кількості магазинів у суботу-неділю. Не працюватимуть заклади харчування, наприклад, кафе і ресторани (вони будуть працювати тільки на “винос”).
При цьому Степанов виключив можливість введення комендантської години. Він пояснив, що для цього в країні потрібно вводити надзвичайний стан.
- Станом на ранок середи, 4 листопада, в Україні підтвердили 9524 нові випадки зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним показником з початку епідемії в нашій країні.
- 30 жовтня Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування. Київ залишається в “помаранчевій” зоні.
- Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.