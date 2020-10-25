Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Уряді не хочуть і не бачать можливості для введення тотального карантину в країні в зв'язку з коронавірусом COVID-19.

Про це він заявив у коментарі журналістам після голосування у Львові в неділю, 25 жовтня.

Так, у Шмигаля запитали, чи можливий тотальний карантин після 1 листопада.

“Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості для тотального карантину. Зараз ми управляємо адаптивним карантином. Ви бачите, зараз, на жаль, все більше стає “червоних” зон”, – наголосив прем’єр.

Шмигаль закликав громадян дотримуватися карантинних правил (зокрема, носити маски та дотримуватися соціальної дистанції). Він запевнив, що наразі лікарняних ліжок в Україні достатньо.

“Ми готові сьогодні в рази краще, ніж навесні… Практично кожного дня зараз проводиться штаб, де з головами ОДА, міст ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість ліжок, забезпечених киснем. Кількості ліжок в Україні достатньо”, – заявив Шмигаль.

“Звичайно, в тих областях – а це місто Київ, Донецька та Одеська області, де ми бачимо, за прогнозами, що може бути перевищення хворих над кількістю ліжок, зокрема, забезпечених киснем, – ми готуємо розгортання мобільних госпіталів”, – додав він.

(На відео – з 3:37)