Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 2 лютого проігнорував нараду в голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, яку було присвячено тарифам.

Про це голова фракції “Голос” Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Найшвидша нарада у спікера. За шість хвилин. Прем’єр-міністр не прийшов на зустріч щодо тарифів із главами фракцій, тому зустріч закрили”, – зазначив Железняк.

Раніше президент України Володимир Зеленський запідозрив місцеву владу у махінаціях і вимагає провести повний аудит наявних тарифів в Україні.