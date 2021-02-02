Про це голова фракції “Голос” Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі.
“Найшвидша нарада у спікера. За шість хвилин. Прем’єр-міністр не прийшов на зустріч щодо тарифів із главами фракцій, тому зустріч закрили”, – зазначив Железняк.
Раніше президент України Володимир Зеленський запідозрив місцеву владу у махінаціях і вимагає провести повний аудит наявних тарифів в Україні.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила максимальний тариф на розподіл газу до 1,79 гривні за кубометр.
- Антимонопольний комітет України відкрив справи проти шести газопостачальних компаній через істотне завищення цін на газ для населення.