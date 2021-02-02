Про це голова фракції “Голос” Ярослав Железняк повідомив у своєму  Telegram-каналі.

“Найшвидша нарада у спікера. За шість хвилин. Прем’єр-міністр не прийшов на зустріч щодо тарифів із главами фракцій, тому зустріч закрили”, – зазначив Железняк.

Раніше президент України Володимир Зеленський запідозрив місцеву владу у махінаціях і вимагає провести повний аудит наявних тарифів в Україні.

  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила максимальний тариф на розподіл газу до 1,79 гривні за кубометр.
  • Антимонопольний комітет України відкрив справи проти шести газопостачальних компаній через істотне завищення цін на газ для населення.

 