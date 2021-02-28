Українська влада домовилася про контракти на постачання понад 30 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, переговори тривають. До кінця 2021 року всі охочі зможуть отримати вакцину.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вакцинація всіх охочих — це “шлях повернення до звичного життя”. Він нагадав, що цього тижня в Україні розпочалася кампанія з вакцинації населення проти COVID-19.

Щеплення вакциною AstraZeneca/Oxford, що виготовляється на потужностях індійської компанії Serum Institute, зробили вже 3 141 людина.

Шмигаль додав, що вакцинування відбувається згідно з національним планом, і першими вакцину отримали лікарі на передовій боротьби з коронавірусом. Також учора, 27 лютого, почали вакцинувати військових у Луганській області.

Загалом же від початку кампанії з вакцинації було щеплено 1338 осіб. Найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (170 щеплень).

Вакцинація в нашій країні наразі проводиться вакциною Oxford/AstraZeneca.