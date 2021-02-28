Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, вакцинація всіх охочих — це “шлях повернення до звичного життя”. Він нагадав, що цього тижня в Україні розпочалася кампанія з вакцинації населення проти COVID-19.
Щеплення вакциною AstraZeneca/Oxford, що виготовляється на потужностях індійської компанії Serum Institute, зробили вже 3 141 людина.
Шмигаль додав, що вакцинування відбувається згідно з національним планом, і першими вакцину отримали лікарі на передовій боротьби з коронавірусом. Також учора, 27 лютого, почали вакцинувати військових у Луганській області.
Загалом же від початку кампанії з вакцинації було щеплено 1338 осіб. Найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (170 щеплень).
Вакцинація в нашій країні наразі проводиться вакциною Oxford/AstraZeneca.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.