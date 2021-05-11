Про це він поінформував в інтерв’ю для “РБК-Україна”.

За словами Шмигаля, український уряд працює з МВФ “майже в щотижневому режимі”.

“Під час останнього спілкування кілька тижнів тому ключовими питаннями залишались антикорупція, НАБУ, НАЗК і Вища рада правосуддя. Інших питань нема. Інші питання – технічні, по типу макропоказників на 2022-2023 роки, бюджетна декларація. Ще було питання реформи СБУ в частині передачі повноважень щодо економічних злочинів в Бюро економічної безпеки. Закон про БЕБ прийнятий, закон про реформу СБУ прийнято в першому читанні”, – зазначив Шмигаль.

Прем’єр уточнив, що серед вимог МВФ також було розблокування великої приватизації: відповідний закон Верховна Рада вже ухвалила.

За словами Шмигаля, партнерів України “повністю задовольняють” закони про Національне антикорупційне бюро, Вищу раду правосуддя та Національне агентство з питань запобігання корупції.

“Закон про НАБУ в тій редакції, яка сьогодні знаходиться в парламенті, повністю задовольняє наших партнерів, будемо його приймати – з фракцією вже говорили. Закон про ВРП – отримали висновки Венеційської комісії, всіх задовольняє, будемо приймати. І закон про НАЗК, про посилення кримінальної відповідальності, також наших партнерів, в тій редакції, яка вже є, задовольняє”, – розповів Шмигаль.

Очільник уряду додав, що ще одне ключове питання для отримання траншу МВФ стосувалося земельної реформи.

“Ще був ухвалений закон щодо земельної реформи, зараз буде на розгляді ще один. Це теж два ключові закони для макрофіну (отримання макрофінансової допомоги, – реж.) і для МВФ. Тобто щодо всіх законодавчих питань ми показали поступ і просунулися вперед”, – заявив Шмигаль.

Він додав, що як тільки всі ці необхідні закони будуть ухвалені в другому читанні, українська влада вийде “на перемовини щодо тексту меморандуму на продовження співпраці і отримання траншу”.

Водночас Шмигаль зазначив, що Україна не починала з МВФ переговорів про нову програму.

“У нас поки що триває діюча програма, фактично у нас попереду два транші”, – наголосив він.

ДОВІДКА. Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн.

Поки що наступні транші виділені не були.