Україна може знову відкрити кордони для іноземних громадян, якщо протягом двох тижнів у країні буде спостерігатися спад захворюваності на коронавірус COVID-19.

Про це розповів в ефірі телеканалу “1+1” прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Коли епідемія піде на спад. Коли ми будемо бачити, хоча б протягом двох тижнів, що епідемія спадає, тоді можна буде приймати рішення про ослаблення карантинних заходів”, – зазначив Шмигаль.

У відповідь на уточнююче запитання, за яких цифр будуть відкриті кордони, він заявив: “За цифр, коли протягом двох тижнів буде спостерігатися зменшення приросту хворих. Але поки що кордони закриті до кінця вересня. Якщо буде зниження – відкриємо швидше, якщо не буде – прийматимемо окреме рішення: відкривати чи продовжувати їх закриття”.

За словами Шмигаля, рішення про закриття кордонів ухвалили, щоб “зупинити імпорт коронавірусу до України”.

“Ми не перші, і ми не останні. Услід за нами рішення про закриття кордонів почали приймати європейські країни… Це зупинка імпорту коронавірусу в Україну… Величезна кількість людей сюди приїжджає, є туристи, які приїжджають і неконтрольовано знаходяться в країні, не дотримуючись тих необхідних заходів, яких потрібно дотримуватися. Тому один із заходів адаптивного карантину – це закриття кордонів на в’їзд великої кількості іноземців, для того, щоб зупинити цей ланцюжок”, – розповів голова Уряду.

При цьому він запевнив, що Україна не зазнала збитків внаслідок закриття кордонів для іноземців.

“Збитків немає. 21 тисяча іноземців заїхала в Україну з моменту закриття станом на вчора, за даними прикордонної служби. Тому це велика кількість. Єдине що – за кожного з цих людей, які в’їхали, є хтось відповідальний: або бізнес, або дипломати, або навчальні заклади. Тобто всі ці люди в’їжджають, вони роблять тести, вони знаходяться під контролем однієї з офіційних українських юридичних або фізичних осіб, якщо це родичі”, – повідомив прем’єр.

(На відео – з 9:05)