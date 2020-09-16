Шмигаль пояснив, чому Кабмін заклав великий дефіцит держбюджету на 2021-й рік

Про це він сказав сьогодні під час засідання уряду, повідомляє кореспондент #Букв.
За словами Шмигаля, такий рівень дефіциту закладено, щоб не підвищувати податки.
“Міф щодо непідйомного дефіциту бюджету. Через пандемію майже кожна країна у світі збільшила дефіцити своїх бюджетів. Це було зроблено для того, аби не підвищувати податки і збільшити видатки на медицину та підтримати людей і бізнес”, – пояснив він.
Водночас, він зазначив, що дефіцит бюджету на 2021 рік на 1,5 % менший, ніж у нинішньому році.
“Ми очікуємо збільшення надходжень в державний бюджет за рахунок покращення роботи податкової та митниці, та відмов від попередніх корупційних схем попередніх років. Тому розраховуємо на виконання бюджету”, – резюмував прем’єр.
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