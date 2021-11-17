Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що повністю щеплені проти коронавірусу українці зможуть отримати по 1000 гривень на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" з 19 грудня і до кінця наступного року.

Про це йшлося під час засідання Уряду.

“Президент України Володимир Зеленський днями оголосив про рішення виплатити по 1 тисячі гривень усім повністю вакцинованим громадянам. Ця ініціатива дозволить підтримати малий та середній бізнес в Україні, який постраждав через пандемію. Кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через “Дію“, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що їх можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком тощо.

Загалом приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у програмі.

Сама ж програма запрацює з 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного.

“3 млрд грн спрямовуємо на програму цьогоріч та ще 3 млрд грн — на початку наступного з можливим розширенням фінансування. Це окрема програма із загального фонду державного бюджету“, – пояснив Шмигаль.

Крім того, він уточнив, що жодних податків на цю 1000 гривень нараховуватися не буде. Ці кошти також не вплинуть на отримання субсидії.