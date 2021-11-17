Про це йшлося під час засідання Уряду.
“Президент України Володимир Зеленський днями оголосив про рішення виплатити по 1 тисячі гривень усім повністю вакцинованим громадянам. Ця ініціатива дозволить підтримати малий та середній бізнес в Україні, який постраждав через пандемію. Кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через “Дію“, – зазначив Шмигаль.
Він додав, що їх можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком тощо.
Загалом приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у програмі.
Сама ж програма запрацює з 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного.
“3 млрд грн спрямовуємо на програму цьогоріч та ще 3 млрд грн — на початку наступного з можливим розширенням фінансування. Це окрема програма із загального фонду державного бюджету“, – пояснив Шмигаль.
Крім того, він уточнив, що жодних податків на цю 1000 гривень нараховуватися не буде. Ці кошти також не вплинуть на отримання субсидії.
- Раніше прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров надав додаткові роз’яснення щодо оголошення глави держави про надання тисячі гривень щепленим українцям.