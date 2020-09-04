Про це розповів в інтерв’ю телеканалу “Україна 24” прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Є вже макропрогноз: закладено зростання ВВП на рівні 4,7 %, близько 6 % дефіцит держбюджету… Курс валют закладається на рівні 29 гривень. Він навіть трохи оптимістичніший, ніж ми закладали 29,5 грн цього року“, – зазначив Шмигаль.
Він також запевнив, що Уряд не бачить сьогодні підстав для різкої зміни курсу до кінця року.
Шмигаль нагадав, що днями був виплачений “найбільший одноразовий платіж в історії незалежної України” – в еквіваленті 2,2 млрд доларів (за єврооблігаціями).
“Ви бачите, що курс не похитнувся… До кінця року у нас залишається ще сплата близько 46 млрд грн – еквівалент у валюті. Це вже не критичні платежі для бюджету. І я впевнений, що вони ніяк не вплинуть на коливання курсу. Ми це прораховували з Національним банком, з Міністерством фінансів. Тому з точки зору стабільності економіки, бюджету, валютного курсу у нас все в порядку… Курс буде стабільним, він коливатиметься в межах 27-28 грн/долар“, – розповів Шмигаль.
Прем’єр виключив різку зміну курсу “в одну або іншу сторону”.
За словами Шмигаля, зараз в Україні “одна з найстабільніших ситуацій із золотовалютним резервом, з ліквідністю банків”, і хороша ліквідність за єдиним казначейським рахунком.
(На відео – з 22:40)
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