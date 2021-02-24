Україна очікує на прибуття чергової партії вакцини проти коронавірусу в березні.

Про це сьогодні під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що об’ємів вакцини вистачить на всіх, хто бажає її отримати в рамках загального плану.

“У березні очікуємо на прибуття чергових партій безпечних вакцин від інших виробників”, – сказав Шмигаль.

При цьому, яких саме виробників вакцина буде поставлена прем’єр не уточнив.

Він також додав, що вчора до України прибула перша партія з 500 тисяч вакцин проти COVID-19, яка вже направлена в регіони.

“Як і передбачено національним планом вакцинації, першими отримають вакцини українські медики на передовій боротьби з коронавірусом. Процес вакцинації безпечною вакциною відбуватиметься на добровільний основі та здійснюватиметься кваліфікованими мобільними бригадами”, – резюмував Шмигаль.