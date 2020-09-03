Трудовий колектив Криворізького Державного університету економіки і технологій висловив невдоволення тим, що Кабмін не розглянув питання про призначення довічної стипендії професору Олександру Зеленському – батькові президента України Володимира Зеленського.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонував уряду підтримати проєкт указу “Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти”. У списку кандидатів на стипендії був батько глави держави.

Варто зазначити, що даний проєкт указу був знятий з розгляду на вчорашньому засіданні Уряду. З відповідною пропозицією виступив Сергій Шкарлет.

Шмигаль повідомив, що отримав листа від педагогів.

“Сьогодні отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького Державного університету економіки і технологій. У своєму листі освітяни висловили невдоволення тим фактом, що уряд на своєму минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії видатному діячу освіти, доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському. Як пояснюється у листі, трудовий колектив неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського. Починаючи з 2017 року, задовго до того, як президентом став Володимир Зеленський. Тому викладачі університету просять забезпечити об’єктивну оцінку заслуг О. С. Зеленського, винятково виходячи з особистих здобутків і досягнень претендента”, – написав Шмигаль.

Він пояснив, що проєкт про призначення довічних стипендій освітянам був відкликаний для доповнення списків претендентів.

“Через неочікуваний медійний резонанс хочу прояснити позицію Уряду для уникнення спекуляцій: у середу, 2 вересня, проєкт про призначення довічних стипендій освітянам був відкликаний для доповнення списків претендентів. Закликаємо трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, аби Уряд ухвалив рішення до 1 жовтня — дня працівника освіти. Уряд прагне, щоб усі визначні діячі освіти отримали відповідну відзнаку від держави”, – наголосив прем’єр- міністр.