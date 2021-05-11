Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що на українців, які отримають COVID-сертифікати, чекатимуть певні "бонуси" (переваги).

Про це він поінформував в інтерв’ю для “РБК-Україна”.

Як раніше повідомлялося, в Україні можуть запустити COVID-сертифікати вже до 1 липня цього року. Такі сертифікати міститимуть дані про вакцинацію, ПЛР-тести або одужання від коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що внутрішній COVID-сертифікат передбачатиме “певні переваги” для його власників.

Це підтвердив в інтерв’ю і Денис Шмигаль.

За його словами, серед “бонусів”, які надаватимуть COVID-сертифікати, – “можливість подорожувати, працювати”.

Крім того, в уряді розглядають ідею створення “зелених зон” у містечках, які можуть провакцинувати все своє населення (такий пілотний проєкт з вакцинації запустили раніше в Моршині).

“Дійсно, міністерство (охорони здоров’я, – ред.) опрацьовує це питання, є різні моменти. Одна з ідей, наприклад, полягала в тому, що у нас є міста і містечка, які можуть провакцинувати своє населення. Особливо це стосується курортних міст. Якщо провакцинуються всі мешканці цього містечка і всі працівники курортних закладів, в такому містечку може бути створена так звана “зелена зона”, куди можуть їхати туристи. Звичайно, з певними обмеженнями, якщо вони не вакциновані. Але місто зможе працювати у звичайному нормальному режимі. Це один з можливих бонусів”, – наголосив Шмигаль.

Він уточнив, що в уряді хочуть “такі речі спробувати, щось в пілотному режимі пройти”.

“Є вже такі ініціативи від місцевої влади і громад. Ми будемо рухатися в цьому напрямку”, – уточнив Шмигаль.

Він також запевнив, що уряд України готовий запровадити будь-яку модель “паспорта вакцинації” проти коронавірусу, яка дозволила б вільно подорожувати до Європи. Зараз Україна веде переговори про уніфікацію COVID-паспорта з Євросоюзом.

“В пріоритеті стоять перемовини з ЄС щодо уніфікації так званого паспорта вакцинації, і ми їх ведемо дуже серйозно…. Ми готові запровадити будь-яку з моделей “паспорта вакцинації”, яка можлива в Європі, – цифрову з QR-кодом, формалізовану довідку про вакцинацію міжнародного стандарту, яка на сьогодні діє в усьому світі”, – наголосив Шмигаль.

За його словами, всі вакциновані люди в Україні зареєстровані в електронній системі eHealth, а тому “технологічно це не складно, щоб всім вакцинованим особам видати “паспорт вакцинації”, який буде затверджений в будь-якій міжнародній формі”.

Шмигаль розповів, що Євросоюз “обіцяє в червні надати модель цього паспорта вакцинації”.

“Там дуже складна дискусія щодо недискримінації, стоїть питання – це обмеження, чи це дозвіл. Ми схиляємося до того, що це щось, що дає дозвіл, а не обмежує когось”, – заявив прем’єр.

При цьому Шмигаль не вважає за доцільне вести переговори з окремими країнами про відкриття кордонів.

“Весь світ сьогодні говорить про уніфікацію і про недискримінацію. Неможливо, щоб дві країни домовилися, а всі решта лишилися десь за бортом”, – повідомив він.