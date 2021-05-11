Про це він поінформував в інтерв’ю для “РБК-Україна”.
Як раніше повідомлялося, в Україні можуть запустити COVID-сертифікати вже до 1 липня цього року. Такі сертифікати міститимуть дані про вакцинацію, ПЛР-тести або одужання від коронавірусу.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що внутрішній COVID-сертифікат передбачатиме “певні переваги” для його власників.
Це підтвердив в інтерв’ю і Денис Шмигаль.
За його словами, серед “бонусів”, які надаватимуть COVID-сертифікати, – “можливість подорожувати, працювати”.
Крім того, в уряді розглядають ідею створення “зелених зон” у містечках, які можуть провакцинувати все своє населення (такий пілотний проєкт з вакцинації запустили раніше в Моршині).
“Дійсно, міністерство (охорони здоров’я, – ред.) опрацьовує це питання, є різні моменти. Одна з ідей, наприклад, полягала в тому, що у нас є міста і містечка, які можуть провакцинувати своє населення. Особливо це стосується курортних міст. Якщо провакцинуються всі мешканці цього містечка і всі працівники курортних закладів, в такому містечку може бути створена так звана “зелена зона”, куди можуть їхати туристи. Звичайно, з певними обмеженнями, якщо вони не вакциновані. Але місто зможе працювати у звичайному нормальному режимі. Це один з можливих бонусів”, – наголосив Шмигаль.
Він уточнив, що в уряді хочуть “такі речі спробувати, щось в пілотному режимі пройти”.
“Є вже такі ініціативи від місцевої влади і громад. Ми будемо рухатися в цьому напрямку”, – уточнив Шмигаль.
Він також запевнив, що уряд України готовий запровадити будь-яку модель “паспорта вакцинації” проти коронавірусу, яка дозволила б вільно подорожувати до Європи. Зараз Україна веде переговори про уніфікацію COVID-паспорта з Євросоюзом.
“В пріоритеті стоять перемовини з ЄС щодо уніфікації так званого паспорта вакцинації, і ми їх ведемо дуже серйозно…. Ми готові запровадити будь-яку з моделей “паспорта вакцинації”, яка можлива в Європі, – цифрову з QR-кодом, формалізовану довідку про вакцинацію міжнародного стандарту, яка на сьогодні діє в усьому світі”, – наголосив Шмигаль.
За його словами, всі вакциновані люди в Україні зареєстровані в електронній системі eHealth, а тому “технологічно це не складно, щоб всім вакцинованим особам видати “паспорт вакцинації”, який буде затверджений в будь-якій міжнародній формі”.
Шмигаль розповів, що Євросоюз “обіцяє в червні надати модель цього паспорта вакцинації”.
“Там дуже складна дискусія щодо недискримінації, стоїть питання – це обмеження, чи це дозвіл. Ми схиляємося до того, що це щось, що дає дозвіл, а не обмежує когось”, – заявив прем’єр.
При цьому Шмигаль не вважає за доцільне вести переговори з окремими країнами про відкриття кордонів.
“Весь світ сьогодні говорить про уніфікацію і про недискримінацію. Неможливо, щоб дві країни домовилися, а всі решта лишилися десь за бортом”, – повідомив він.
- Раніше повідомлялося, що Європейський союз планує запровадити паспорти (сертифікати) вакцинації проти коронавірусу до червня цього року. 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.
- Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.
- Більш ніж чверть українців (27%) підтримують запровадження в нашій країні “паспортів вакцинації” проти коронавірусу COVID-19.