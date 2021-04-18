Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.
Підприємці зможуть подати запит через портал або застосунок “Дія”.
“Тому закликаю українців в областях із червоним рівнем епіднебезпеки надсилати заявки на отримання допомоги. Сподіваюся, що місцева влада теж підставить плече підтримки та збільшить виплати людям у межах своїх регіонів”, – додав він.
Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував місцевій владі надати фінансову допомогу людям та бізнесу, що постраждають від введення локдауну, та пообіцяв, що центральна влада подвоїть цю суму.
- У грудні 2020 року Верховна Рада України ухвалила три законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину. Вони, зокрема, передбачали одноразову матеріальну допомогу застрахованим особам у розмірі 8000 гривень (це була виплата держави в зв’язку з втратою частини заробітної плати найманими працівниками і в зв’язку з втратою частини доходу фізичними особами-підприємцями). Крім того, передбачалася одноразова матеріальна допомога суб’єктам господарювання для збереження робочих місць. Сума виплати складала до 8 тисяч гривень на одного працівника. Також бізнесу списали деякі податкові борги.
- Кабінет Міністрів України визначив перелік видів економічної діяльності, за яку підприємці та наймані працівники в “червоних” зонах карантину зможуть отримати виплату у розмірі 8 тисяч гривень.