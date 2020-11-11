Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про програми підтримки бізнесу в умовах карантину вихідного дня.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Нові обмеження неприємні та болісні для багатьох представників бізнес-спільноти, що зайняті у ресторанній, розважальній та культурній сферах. Уряд готовий підставити плече, аби підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня”, – сказав Шмигаль.

За його словами, Уряд повною мірою відновить та розширить наступні програми підтримки:

компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм.

програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80 % кредиту буде покриватися державою).

можливість застосування механізму визнання карантину вихідного дня форс-мажорною обставиною.

продовження реалізації програми доступних кредитів “5-7-9”, яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто мова йде про рефінансування існуючих позик фактично під 0 %.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні запровадив жорсткий карантин вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка.