Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Нові обмеження неприємні та болісні для багатьох представників бізнес-спільноти, що зайняті у ресторанній, розважальній та культурній сферах. Уряд готовий підставити плече, аби підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня”, – сказав Шмигаль.
За його словами, Уряд повною мірою відновить та розширить наступні програми підтримки:
- компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм.
- програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80 % кредиту буде покриватися державою).
- можливість застосування механізму визнання карантину вихідного дня форс-мажорною обставиною.
- продовження реалізації програми доступних кредитів “5-7-9”, яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто мова йде про рефінансування існуючих позик фактично під 0 %.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні запровадив жорсткий карантин вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка.
- Сьогодні у Києві під стінами Верховної Ради зібрався чисельний мітинг власників та працівників ресторанів, кав’ярень, броварень, які вимагають не закривати їхні заклади у зв’язку із карантином.