Про це він сказав на пресконференції щодо роботи уряду.
За його словами, наразі питання тарифу обговорюється у Міністерстві енергетики.
“Ціна на електроенергію для населення з першого квітня – це питання зараз обговорюється у Міністерстві енергетики. Найімовірніше, ціна лишиться 1,68”, – зазначив Шмигаль.
Прем’єр також розповів, що виконання меморандуму з виробниками “зеленої” електроенергії відбувається, але є затримка з погашення боргів.
“Погашення відбувається. Тобто є затримка, але порушувати меморандум і не гасити борги в нас намірів немає. Меморандум буде виконуватись навіть з можливими затримками. З точки зору продовження співпраці, в меморандумі є домовленості з нашими міжнародними фінансовими партнерами стосовно випуску “зелених” облігацій, які будуть направлені на розрахунки з виробниками електроенергії з відновлювальних джерел. І також ми ведемо розмову щодо впорядкування роботи ринку електроенергії, щоб у майбутньому дисбалансів, які призведуть до заборгованості, не виникало”, – сказав прем’єрміністр.
Він також зауважив, що очікує призначення Верховною Радою міністра енергетики.
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