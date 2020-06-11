Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не очікує на відставку і готовий "звітувати ледь не кожні 100 днів".

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, відповідаючи, на запитання, чи не чекає прем’єр швидкої відставки, як це сталося з його попередником Олексієм Гончаруком, Шмигаль сказав:

“Я не чекаю і працюю з повним викладанням зусиль. І Уряд працює так само для того, щоб зробити все від нас можливе, щоб покращити ситуацію в Україні з точки зору кризових явищ та речей, які приведуть до підвищення добробуту українців”.

Він додав, що готовий, “напевно, кожні 100 днів, з певними етапами виходити і розказувати, що Уряд зробив і що планує далі робити”.

“Тут немає жодних обмежень. Результативність – її теж видно. За тих 100 днів, які є, ми готові прозвітувати, що було досягнуто, а що не вдалося. Я так само об’єктивно дивлюся на речі, які не вдається зробити або вчасно, або в повній мірі, бо є об’єктивні або суб’єктивні обставини. Я не класичний політик, я популізмом займатися не буду. Вдалося зробити, я покажу, що вдалося. Не вдалося – я поясню, чому, і скажу, які зусилля ми докладемо для того, щоб це зробити”, – пояснив прем’єр.

Крім того, Шмигаль назвав умову своєї відставки з посади.

“Стосовно того, коли я піду у відставку – коли я не виправдаю надії українців”, – сказав він.