Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вимагає пояснень від віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського через фото, на якому поруч із ним йде лідер Чечні Рамзан Кадиров.

Про це Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook.

“Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення”, – написав Шмигаль, додавши фото.

На фото видно, як поряд з міністром Олегом Уруським на збройовій виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі крокує Рамзан Кадиров.

Сам Олег Уруський напередодні написав, що на чолі української офіційної делегації перебуває в Абу-Дабі на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021.

“IDEX – це унікальний майданчик для встановлення та розвитку відносин з керівництвом урядових установ та організацій, збройних сил та підприємств з усього світу”, – зазначив Уруський.

Він також повідомив, що зустрівся з головою Вищої ради оборонної промисловості Королівства Саудівська Аравія Ахмедом Аль Оалі.

“Під час зустрічі з Федеральним міністром з оборонної промисловості Ісламською Республікою Пакистан Зобайдою Джалал оцінили поточний стан військово-технічної співпраці між нашими державами. Підняли питання розвитку промислової кооперації оборонних підприємств обох країн. Попереду ще багато роботи – зустрічі, переговори, підписання контрактів, знайомства із сучасними тенденціями на ринку ОВТ”, – зазначив Уруський.