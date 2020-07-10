У Верховну Раду внесли проєкт постанови про призначення колишнього голови Державного космічного агентства України, колишнього першого заступника міністра промислової політики Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це свідчить інформація на сайті Парламенту.

Ініціатором проєкту постанови є прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Документ зареєстровано під №3827 10 липня.

Заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук зазначила, що наступного тижня Верховна Рада на звичайному пленарному або позачерговому засіданні планує розглянути призначення віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.