Про це свідчить інформація на сайті Парламенту.
Ініціатором проєкту постанови є прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Документ зареєстровано під №3827 10 липня.
Заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук зазначила, що наступного тижня Верховна Рада на звичайному пленарному або позачерговому засіданні планує розглянути призначення віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
- Раніше повідомлялось, що кандидатуру на посаду віцепрем’єр-міністра України з питань промислової політики й оборонно-промислового комплексу можуть назвати вже за тиждень.