Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наразі демонструє успішне управління відомством, а зміна керівництва МВС може дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, відповідаючи на питання, за яких умов Кабмін може ініціювати відставку Авакова, Шмигаль зазначив, що Парламент не мав зауважень до очільника МВС після його звіту у Раді.

“Ви, сподіваюсь, бачили виступ Авакова у Раді. Практично всі виклики які відбуваються – якщо порівнювати Кагарлик і Врадієвку, реакція була різною. Тому станом на сьогодні Рада звіт міністра Авакова прийняла. Зауважень нардепи не висловили”, – сказав він.

Прем’єр зазначив, що структурні підрозділи МВС наразі забезпечують стабільність в Україні.

“Ми розуміємо, що МВС, яке об’єднує ДСНС, прикордонну службу, поліцію, стоять на забезпеченні стабільності країни. Тому у кризовій ситуації, у тих процесах, в яких ми перебуваємо, я на сьогодні абсолютно розумію, що не можна розмінюватися на політичні речі, нам необхідно управляти кризами, які у нас на сьогодні виникли. Аваков в управлінні кризами демонструє хороший досвід і хороші якості”, – додав Шмигаль.