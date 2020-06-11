Про це він заявив сьогодні на пресконференції, повідомляє кореспондент #Букв.
Так, відповідаючи на питання, за яких умов Кабмін може ініціювати відставку Авакова, Шмигаль зазначив, що Парламент не мав зауважень до очільника МВС після його звіту у Раді.
“Ви, сподіваюсь, бачили виступ Авакова у Раді. Практично всі виклики які відбуваються – якщо порівнювати Кагарлик і Врадієвку, реакція була різною. Тому станом на сьогодні Рада звіт міністра Авакова прийняла. Зауважень нардепи не висловили”, – сказав він.
Прем’єр зазначив, що структурні підрозділи МВС наразі забезпечують стабільність в Україні.
“Ми розуміємо, що МВС, яке об’єднує ДСНС, прикордонну службу, поліцію, стоять на забезпеченні стабільності країни. Тому у кризовій ситуації, у тих процесах, в яких ми перебуваємо, я на сьогодні абсолютно розумію, що не можна розмінюватися на політичні речі, нам необхідно управляти кризами, які у нас на сьогодні виникли. Аваков в управлінні кризами демонструє хороший досвід і хороші якості”, – додав Шмигаль.
- Раніше повідомлялося, що у залі Верховної Ради збирають підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- 5 червня по всій країні відбувалися акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, акція сьогодні зранку відбулася під стінами Верховної Ради.
- У центрі Києва під стінами Верховної Ради учасники акції протесту, які вимагали відставки Арсена Авакова, запалили фаєри та підпалили поліційний автомобіль.