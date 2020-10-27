Уряд передав на розвиток доріг у Львівській області 61,55 млн гривень з грошей, які було передбачено для Міністерства охорони здоров’я на удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів від 21 жовтня.

“…Передати частину бюджетних призначень, передбачених у 2020 році Міністерству охорони здоров’я … за програмою “Реалізація державного інвестиційного проєкту “Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні”, у сумі 104 752 тис. гривень … на покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області у сумі 61 552 тис. гривень”, – йдеться у розпорядженні.

Крім того, з грошей на онкохворих уряд передав 20 млн грн на реставрацію головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка; створення центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету у сумі 7,2 млн грн; на реставрацію староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря у Києві у сумі 6 млн грн; 10 млн грн – на розвиток виробничих потужностей Новокостянтинівської шахти.

Крім того, уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого “Укравтодору”.

З 70 мільйонів гривень, виділених на будівництво траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, 65,77 мільйонів піде на осучаснення сполучення Київ – Суми – Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн – також на розвиток доріг у Львівській області.