Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна фактично перебуває на першій або другій хвилі зараження COVID-19.

Про це він сказав на позачерговому засіданні Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

Він зазначив, що сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд щодо захворюваності на коронавірус.

“Фактично ми сьогодні отримуємо початок чергової: або першої, або другої, як хочете це називайте, хвилі захворюваності на коронавірус. Порятунок єдиний – це соціальна дистанція, масочний режим, дотримування всіх правил, які озвучені, виписані Міністерством охорони здоров’я. Не можна нехтувати цими речами”, – заявив Шмигаль.

Він також додав, що Уряд посилить контроль за дотриманням карантину.