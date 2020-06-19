Про це він сказав на позачерговому засіданні Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.
Він зазначив, що сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд щодо захворюваності на коронавірус.
“Фактично ми сьогодні отримуємо початок чергової: або першої, або другої, як хочете це називайте, хвилі захворюваності на коронавірус. Порятунок єдиний – це соціальна дистанція, масочний режим, дотримування всіх правил, які озвучені, виписані Міністерством охорони здоров’я. Не можна нехтувати цими речами”, – заявив Шмигаль.
Він також додав, що Уряд посилить контроль за дотриманням карантину.
- Станом на сьогодні, 19 червня, в Україні виявили 921 випадок зараження коронавірусом, що є найбільшою добовою кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії.