Про це він поінформував в інтерв’ю агентству “Укрінформ”.

“Цього року ситуація складна і пов’язана з коронавірусом та економічною кризою. Але ніякої “діри” в бюджеті немає. Є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5 % ВВП. Ця сума погоджена з нашими міжнародними партнерами та кредиторами. Вона відносно невисока, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами, де дефіцит бюджету сягає навіть 10-14 %. Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближується до 300 мільярдів гривень, але цифра помірна для України та абсолютно посильна для бюджету“, – зазначив Шмигаль.

Він запевнив, що влада “чітко розуміє” джерела покриття такого дефіциту бюджету.

Прем’єр також повідомив, що зараз країна “стабільно йде в бюджетному графіку, визначеному законом”.

Серед джерел покриття бюджету він назвав податкові надходження, дивіденди від державних підприємств, позики на внутрішньому і зовнішньому фінансових ринках.

“У нас немає сьогодні боргових загроз та протермінувань. Україна вчасно і за графіком виконує всі свої зобов’язання перед кредиторами, незважаючи на всю складність економічної ситуації в світі та країні. Тому з пошуком коштів проблем не буде”, – запевнив Шмигаль.