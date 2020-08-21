Про це він поінформував в інтерв’ю агентству “Укрінформ”.
“Цього року ситуація складна і пов’язана з коронавірусом та економічною кризою. Але ніякої “діри” в бюджеті немає. Є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5 % ВВП. Ця сума погоджена з нашими міжнародними партнерами та кредиторами. Вона відносно невисока, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами, де дефіцит бюджету сягає навіть 10-14 %. Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближується до 300 мільярдів гривень, але цифра помірна для України та абсолютно посильна для бюджету“, – зазначив Шмигаль.
Він запевнив, що влада “чітко розуміє” джерела покриття такого дефіциту бюджету.
Прем’єр також повідомив, що зараз країна “стабільно йде в бюджетному графіку, визначеному законом”.
Серед джерел покриття бюджету він назвав податкові надходження, дивіденди від державних підприємств, позики на внутрішньому і зовнішньому фінансових ринках.
“У нас немає сьогодні боргових загроз та протермінувань. Україна вчасно і за графіком виконує всі свої зобов’язання перед кредиторами, незважаючи на всю складність економічної ситуації в світі та країні. Тому з пошуком коштів проблем не буде”, – запевнив Шмигаль.
- Раніше у Рахунковій палаті повідомили, що план доходів держбюджету України в першому півріччі не виконаний на 38 млрд грн, або 7,8%.
- 30 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада не змогла прийняти за основу законопроєкт №3279 Кабміну про внесення змін до закону “Про державний бюджет на 2020 рік”. Тоді Міністерство фінансів пропонувало скоротити майже на половину фінансування культури і кіно. Також було передбачено скорочення витрат на спорт.