Про це заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24” прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Суспільство вже змучилося через карантинні заходи, обмежувальні заходи. Люди звикли до небезпеки цієї хвороби, вже немає паніки. На другому етапі (карантину – ред.) з’явився інший ворог – це байдужість, коли люди вже подумали – “будь що буде” . Це теж неправильно, інша крайність. Але і економіка також вже не має тих потужностей, щоб ми на місяць або навіть на три тижні закривали країну на повний локдаун“, – наголосив Шмигаль.

У зв’язку з цим він зазначив, що “найкращий сценарій у даній ситуації – це адаптивний карантин”.

“Медична система сьогодні готова набагато краще. Ми можемо приймати вже більшу кількість людей. І хвороба стала м’якшою… Але ще є інший виклик восени – це накладання грипу на коронавірус”, – заявив Шмигаль, закликавши громадян вакцинуватися від грипу.

Він також висловив упевненість, що Уряд не допустив помилки, коли ввів жорсткі карантинні заходи навесні.

“Ми не зробили помилки. Ми зробили абсолютно правильні кроки, своєчасні. Зберегли, напевно, кілька тисяч життів українців цими кроками. Хоча ми, звичайно, вплинули негативно на економіку України, на робочі місця. Тобто тисячі українців залишилися без роботи. Але з цим ми дамо раду, і роботу люди знайдуть. А ключове питання – що ми зберегли життя… Перший етап паніки і незнання, що робити, ми пройшли м’яко, і це дало можливість врятувати життя людей”, – розповів прем’єр.

(На відео – з 2:00)