Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує завершити вакцинацію проти коронавірусу понад 70% дорослого населення тільки у 2022 році, що дозволить сформувати колективний імунітет.

Про це він понформував в інтерв’ю для “РБК-Україна”.

Так, Шмигаль вважає, що на завершення боротьби з коронавірусом COVID-19 у нашій країні має піти ще рік.

“До кінця цього року ми плануємо вакцинувати більшість дорослого населення України. І в наступному році ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет“, – зазначив Шмигаль.

Після цього голові уряду нагадали про вимогу президента Володимира Зеленського вакцинувати вже цього року – до Дня Незалежності – більшість українців, “які потребують щеплення”.

У відповідь Шмигаль заявив, що до Дня Незалежності влада розраховує вакцинувати “велику кількість населення”, щоб мати змогу “запросити гостей і відсвяткувати”.

Водночас прем’єр повідомив, що значна кількість поставок вакцин проти коронавірусу до України припадає аж на IV квартал цього року, проте уряд ці терміни намагається “трохи посунути”.

“До Дня Незалежності ми маємо амбітні плани провакцинувати велику кількість населення, щоб мати змогу дійсно запросити гостей і його відсвяткувати. І ми докладемо до цього всіх зусиль. Поки що підписані контракти на поставку вакцин і дати поставок свідчать, що доволі велику кількість людей ми зможемо провакцинувати. Але суттєва кількість поставок вакцин припадає на IV квартал. Звичайно, ми зараз докладаємо максимум зусиль, щоб трохи посунути ці терміни. Тому День Незалежності – це етап номер один по максимальній вакцинації. Кінець року – це вже контрольний етап, коли ми маємо сказати українському суспільству, що більшість людей в Україні провакциновані”, – розповів Шмигаль.

Варто зазначити, що на початку травня президент України Володимир Зеленський заявляв, що до Дня Незалежності, 24 серпня, більшість українців, котрі потребують вакцинації проти коронавірусу COVID-19, мають отримати щеплення.

“До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення проти COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією”, – наголосив тоді Зеленський.

А очільник МОЗ України Максим Степанов неодноразово заявляв про мету до кінця 2021 року вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення України. За його словами, для цього потрібно робити 6 млн щеплень проти COVID-19 на місяць (або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних).

Станом на сьогодні першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 865 590 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – лише 695 осіб.