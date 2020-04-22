Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні в день роблять майже 5 тисяч тестів на коронавірус COVID-19.

Про це він сказав сьогодні на засіданні Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

Шмигаль зазначив, що карантин планується продовжити до 11 травня. До цього часу Уряд має виконати декілька важливих завдань.

“По-перше це збільшити кількість тестувань на коронавірус. Всі останні тижні ми продовжуємо нарощувати обсяги тестувань. За два крайніх тижні цей показник зріз від 700 до 4 тисяч 700 тестів в день. Ми практично наблизились до показника п’ять тисяч тестів в день – це великий показник, навіть з тими країнами – сусідами в Європі, які проводять аналогічні заходи по тестуванню”, – сказав він.

Слід зазначити, що за даними порталу Worldometers, в Україні на один мільйон населення роблять в середньому 1 418 тестувань на коронавірус. Це є найнижчим показником в Європі. Наприклад, Албанія та Молдова, де проводять в середньому 2 007 і 2 916 тестів на мільйон населення відповідно, випереджають нашу країну.