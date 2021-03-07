Запис на щеплення проти коронавірусу допоможе українцям отримати паспорт про COVID-вакцинацію, якщо його введуть у світі.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.

“Цифрова система, розроблена Мінцифрою та Міністерством охорони здоров’я, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення проти COVID-19 у разі, якщо у світі будуть запроваджені так звані паспорти вакцинації”, – написав він.

Шмигаль зазначив, що на вакцинацію вже записалося понад 155 тис. осіб.

Дані будуть внесені до електронного списку очікування, що дасть змогу організувати максимально швидкий і безпечний процес вакцинування. Після заповнення заявки українці отримають запрошення до пунктів щеплення відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров’я плану вакцинації.