Про це у Telegram повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, розгляд питання про відкриття ринків стало можливим завдяки тому, що Міністерство охорони здоров’я та Мінекономіки розробили чіткі критерії роботи і алгоритм контролю за ринками.

“Йдеться про відкриття більш ніж 280 продовольчих ринків по всій території України, які зможуть функціонувати з дотриманням жорстких санітарних норм. Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи. За порушення вимог буде встановлена відповідальність, аж до закриття ринків на певний період”, – сказав Шмигаль.

Сьогодні мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати або передати повноваження про їх відкриття місцевій владі.