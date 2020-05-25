Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України планується розділити на два профільних відомства. Крім того, може бути створено окреме аграрне міністерство.

Про це розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Поділ міністерства (Мінекоенерго, – ред.) і створення посади профільного міністра екології – це в порядку денному”, – зазначив він.

За словами Шмигаля, попереднє об’єднання міністерств не дало очікуваного ефекту.

“Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету Міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім вугільна галузь, а потім про червонокнижні рослини та вилов мотиля. Відтоді я став прибічником того, що екологією має опікуватися професійний еколог, якому це близько і який цим живе”, – пояснив очільник Уряду.

Він також поінформував, що в Україні може з’явитися окреме аграрне міністерство.

“Є кілька ідей. Перше – це можливість виокремлення з Міністерства економіки аграрного напрямку в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віце-прем’єрами”, – наголосив Шмигаль.

Крім того, прем’єр виступає за посилення промислового блоку.

“Як це робити, поки що дискутується: створювати окрему посаду віце-прем’єра, призначити сильного заступника в Міністерстві економіки, або, можливо, створювати Міністерство промислової політики та оборонного замовлення. Триває дискусія, ми шукаємо формули, людей і найкращий формат реалізації”, – розповів він.

Шмигаль наголосив, що дані рішення необхідно приймати якомога швидше.