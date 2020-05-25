Про це розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Поділ міністерства (Мінекоенерго, – ред.) і створення посади профільного міністра екології – це в порядку денному”, – зазначив він.
За словами Шмигаля, попереднє об’єднання міністерств не дало очікуваного ефекту.
“Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету Міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім вугільна галузь, а потім про червонокнижні рослини та вилов мотиля. Відтоді я став прибічником того, що екологією має опікуватися професійний еколог, якому це близько і який цим живе”, – пояснив очільник Уряду.
Він також поінформував, що в Україні може з’явитися окреме аграрне міністерство.
“Є кілька ідей. Перше – це можливість виокремлення з Міністерства економіки аграрного напрямку в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віце-прем’єрами”, – наголосив Шмигаль.
Крім того, прем’єр виступає за посилення промислового блоку.
“Як це робити, поки що дискутується: створювати окрему посаду віце-прем’єра, призначити сильного заступника в Міністерстві економіки, або, можливо, створювати Міністерство промислової політики та оборонного замовлення. Триває дискусія, ми шукаємо формули, людей і найкращий формат реалізації”, – розповів він.
Шмигаль наголосив, що дані рішення необхідно приймати якомога швидше.
- Раніше #Букви писали про плани влади розділити три міністерства: Міненергетики та екології, Мінкультури і Мінекономіки.
- У вересні минулого року Кабінет Міністрів України перейменував чотири міністерства і створив два нових. Так, Кабмін створив Міністерство культури, молоді та спорту України. На нього були покладені завдання і функції Мінкультури і Міністерства молоді та спорту. Крім того, Уряд постановив реорганізувати: Міністерство аграрної політики і продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки; Міністерство енергетики та вугільної промисловості шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.