Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував пом'якшення карантинних заходів, починаючи з кінця квітня, але не повне їх скасування.

Відповідне відеозвернення оприлюднила прес-служба Уряду.

Прем’єр визнав, що Україна не може дозволити собі не працювати півроку, або навіть два-три місяці поспіль.

“Ми не зупиняли і не будемо зупиняти товарообіг, промислові підприємства і критичну інфраструктуру. Все це працює і буде працювати надалі. Україна не може дозволити собі не працювати півроку, або навіть два-три місяці”, – заявив Шмигаль.

У зв’язку з цим він повідомив, що в Уряді розраховують наприкінці квітня почати ослаблення карантину.

“За нашими розрахунками, через три тижні ті, хто вже захворів на COVID-19, мають одужати, а введені обмеження завадять хворобі поширюватися далі. За нашим планом, якщо буде зафіксовано зниження динаміки захворюваності, то наприкінці квітня ми зможемо розпочати поступове ослаблення карантинних заходів“, – наголосив очільник Уряду.

За словами Шмигаля, цей процес буде відбуватися в кілька етапів. Перший із них полягає в тому, що працездатним громадянам дозволять повернутися на роботу. Паралельно буде частково відновлено рух громадського транспорту.

Це повинно дозволити перезапустити економіку.

При цьому поки не планується ослаблення інших карантинних заходів. Так, залишаться обмеження на прогулянки, масові зібрання, розваги. Крім того, українці повинні будуть носити захисні маски.

Для людей старшого віку, школярів і студентів карантин планується продовжити.

“Це дозволить нам вже з початку травня розпочати рестарт економіки. Але це не означатиме послаблення інших карантинних заходів. Оскільки загроза поширення коронавірусу за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти. Всі без винятку будуть зобов’язані носити маски та дотримуватися карантину. Для старших людей, студентів, школярів карантин буде продовжено”, – розповів Шмигаль.

За його словами, таким чином Уряд хоче утримати баланс між карантинними заходами і збереженням економіки.

Раніше карантинні обмеження були продовжені до 24 квітня.

Денис Шмигаль: Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів Денис Шмигаль: Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів.

Уряд затвердив список додаткових обмежень. Опубліковано Кабінет Міністрів України Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.