Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відкинув можливість відновлення роботи метро в Києві, Харкові та Дніпрі до завершення карантину в країні.

Про це він заявив сьогодні під час засідання Уряду.

За словами Шмигаля, закриття метро – один із ключових кроків для збереження здоров’я і життя українців в умовах спалаху коронавірусу.

“Закриття метро – один із головних кроків для збереження здоров’я і, в багатьох випадках, життя людей. Наше завдання – максимально обмежити й привести до максимальної самоізоляції людей вдома. Кожного дня українське метро в трьох містах перевозить близько 2 млн громадян. Протягом двох тижнів, якщо не зупинити метро і цей пасажиропотік, всі 2 млн захворіють. Порахуйте відсоток смертності – і це буде ціна слабкості та неприйняття рішення про зупинку метро”, – наголосив прем’єр.

Як приклад він навів ситуацію в Іспанії та Британії.

“Британія та Іспанія, які обмежили рух метро, але не припинили його, сьогодні мають найшвидші темпи зростання хвороби. Це яскравий приклад того, де були прийняті рішення про не закриття метрополітену”, – заявив Шмигаль.

“Тому рішення Уряду залишається незмінним: метро має бути закритим. Це один із найбільших ризиків для зараження коронавірусом“, – підсумував Шмигаль.

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(На відео – з 26:09)