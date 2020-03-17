Кабінет Міністрів України готовий до введення надзвичайного стану в країні для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, якщо виникне така необхідність.

Про це заявив сьогодні, виступаючи в Парламенті, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ви бачите роботу і дії Кабінету Міністрів. Ми щодня приймаємо рішення непрості, такі, які не ухвалювалися за часи незалежності України. У двох областях, Житомирській та Чернівецькій, вчора рішенням обласних комісій і потім рішенням Уряду введена надзвичайна ситуація. В подальшому в разі необхідності ми готові до введення надзвичайного стану в Україні так само, як робить більшість країн Європи”, – наголосив Шмигаль.

Він уточнив, що “відповідне законодавство у нас є”.

“Якщо це буде необхідно, ми до таких рішень готові. Пропозиції підготовлені і будуть надані. Законодавство у нас відповідне є, воно регулює всі ці речі”, – розповів Шмигаль.