Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про посилення карантинних заходів у зв'язку зі спалахом коронавірусу в країні.

Відповідне відеозвернення оприлюднила прес-служба Уряду.

Прем’єр, зокрема, перерахував такі обмеження:

• кількість пунктів пропуску на державному кордоні скорочується до 21;

• вводиться обов’язкова обсервація на 14 днів всіх без винятку людей, які повертаються до України;

• забороняється ходити вулицями більше ніж по двоє, за винятком тих, хто супроводжує дітей;

• Кабмін закликає утриматися від шашликів, прогулянок по паркам, масовим місцям відпочинку на найближчі 3-4 тижні.

“З метою забезпечення здоров’я українців ми продовжуємо посилювати заходи із захисту наших зовнішніх кордонів. Залишиться працювати тільки 21 пункт пропуску на державному кордоні України. Також водиться обов’язкова обсервація всіх без винятку осіб, які прибувають в Україну терміном на 14 днів. Ще одне обмеження і посилення заходів щодо розриву ланцюжка захворювання: ми прийняли постанову, якою забороняється пересуватися вулицями більш ніж двом особам, за винятком осіб, які супроводжують дітей , – зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що утримання від шашликів і прогулянок парками “на найближчі три, може, чотири тижні” дозволить уникнути різкого стрибка заражень коронавірусом.

“Це дійсно допоможе нам уникнути ситуації, яка спостерігається в інших країнах, де хвороба розвивається гіперболічно, дуже швидко і з фатальними наслідками. Ці заходи можуть бути незручними, але це необхідно для вашої безпеки”, – наголосив Шмигаль.

Варто зазначити, що про деякі карантинні заходи, такі як 14-денна обсервація, вихід на вулицю тільки по двоє і заборона на прогулянки в парку, повідомлялося раніше.

Денис Шмигаль: Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів Денис Шмигаль: Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів.

Уряд затвердив список додаткових обмежень. Опубліковано Кабінет Міністрів України Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.