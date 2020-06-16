Наразі немає підстав для скасування або перенесення на серпень зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні.

Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує прес-служба Уряду.

“За інформацією Міністерства освіти і науки, зошити, в яких діти мають здавати ЗНО, уже розвезені на пункти здачі ЗНО”, – зазначив він.

Шмигаль уточнив, що якщо епідеміологічна ситуація в Україні зміниться, будуть прийняті додаткові рішення

“Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень наразі немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров’я та головний санітарний лікар повідомлять про це”, – наголосив прем’єр.

Очільник Уряду також назвав умови, за яких буде прийнято рішення про перенесення ЗНО. Це:

• більш ніж 60 активних хворих на 100 тис. населення в середньому по Україні;

• більше 50 % областей, де не дотримані три загальнонаціональні показники (кількість хворих перевищує 12 на 100 тис. населення; більш ніж 50 % завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях; охоплення тестуванням менше 12 осіб на 100 тис. населення).

“Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому випадку з 25 червня ми починаємо плановий процес ЗНО”, – підсумував Шмигаль.

Як відомо, МОЗ України визначає готовність регіонів до пом’якшення карантину за трьома показниками, які, зокрема, й перерахував Шмигаль, коментуючи проведення ЗНО. Це:

1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) – повинна становити менше ніж 12 на 100 тис. осіб;

2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 (має становити менше ніж 50 %);

3) охоплення тестуванням не нижче рівня інцидентності – тобто середня кількість тестувань (методами ПЛР та імуноферментного аналізу): протягом останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 тис. населення.