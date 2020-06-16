Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує прес-служба Уряду.
“За інформацією Міністерства освіти і науки, зошити, в яких діти мають здавати ЗНО, уже розвезені на пункти здачі ЗНО”, – зазначив він.
Шмигаль уточнив, що якщо епідеміологічна ситуація в Україні зміниться, будуть прийняті додаткові рішення
“Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень наразі немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров’я та головний санітарний лікар повідомлять про це”, – наголосив прем’єр.
Очільник Уряду також назвав умови, за яких буде прийнято рішення про перенесення ЗНО. Це:
• більш ніж 60 активних хворих на 100 тис. населення в середньому по Україні;
• більше 50 % областей, де не дотримані три загальнонаціональні показники (кількість хворих перевищує 12 на 100 тис. населення; більш ніж 50 % завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях; охоплення тестуванням менше 12 осіб на 100 тис. населення).
“Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому випадку з 25 червня ми починаємо плановий процес ЗНО”, – підсумував Шмигаль.
Як відомо, МОЗ України визначає готовність регіонів до пом’якшення карантину за трьома показниками, які, зокрема, й перерахував Шмигаль, коментуючи проведення ЗНО. Це:
1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) – повинна становити менше ніж 12 на 100 тис. осіб;
2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 (має становити менше ніж 50 %);
3) охоплення тестуванням не нижче рівня інцидентності – тобто середня кількість тестувань (методами ПЛР та імуноферментного аналізу): протягом останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 тис. населення.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів прийняв рішення перевести в онлайн-формат пробне зовнішнє незалежне тестування 15 і 17 червня. Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що епідеміологічна ситуація в Україні зараз дозволяє провести основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в запланований термін. Але остаточне рішення буде прийнято 20 – 22 червня.
- Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що для скасування зовнішнього незалежного оцінювання в Україні немає ніяких підстав.