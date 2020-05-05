Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю “Українському радіо”.
“Сьогодні криза в світі зробила працівників з України надзвичайно затребуваними. І сьогодні компанії з Європи, зокрема представники урядових організацій, звертаються до України з проханням допомогти з людьми для посилення в різних сферах економіки в Європі. Україна сьогодні стала в сильну переговорну позицію щодо своїх людей і ми вперше отримали можливість забезпечити людям нормальні цивілізовані умови роботи в Європі. Це страхування, офіційна оплата праці, проживання, лікування, зокрема в разі захворювання на коронавірус. Ми ведемо переговори про те, що контракти повинні бути не менше як на 3 місяці, тому що для України важливо зупинити так званий туризм, коли людина їздить на два тижні туди-назад”, – підкреслив він.
За словами Шмигаля, через такий “туризм” в Україні дуже швидко станеться спалах коронавірус, тому слід подбати не тільки про людей, які поїдуть на заробітки, а й про тих, хто залишиться в Україні.
“Світова криза чинитиме тиск на економіку України. Згідно макропрогнозам, які розраховані Міністерством економіки, падіння ВВП складе мінус 4,8%. Це досить глибока просадка для української економіки. У своїй передвиборчій програмі партія “Слуга народу” задекларувала повернення всіх заробітчан з Європи і світу в Україну та створення тут робочих місць. Ми працюємо над створенням великої кількості робочих місць. Це важливо не тільки для людей, які повернулися із заробітків, а й для тих людей, які втратили роботу в Україні через карантин. Йдеться про потребу в створенні не менше 500 тис. робочих місць”, – додав глава уряду.
Окремо Шмигаль уточнив, що про “космічні зарплати” висококваліфікованих працівників не йдеться.
“Але це будуть зарплати, які дадуть можливість українським сім’ям забезпечити себе на цей час економічної кризи”, – резюмував він.
- Нагадаємо, раніше Україна тимчасово заборонила своїм громадянам виїзд за кордон на сезонні роботи. Голова МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що країни Євросоюзу надсилають запити на відправку сезонних працівників, зазначивши, що влада нашої країни керується “перш за все міркуваннями безпеки і здоров’я наших громадян”. Кулеба висловив думку, що на тлі пандемії “поки нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де теж триває епідемія з тим або іншим ступенем інтенсивності”.
- Як розповів #Буквам юрист Володимир Владимиров, заборона на виїзд українських заробітчан на сезонні роботи в країни Євросоюзу є незаконною.