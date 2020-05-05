Кабмін вимагає для своїх громадян, що виїжджають на сезонні роботи за кордон, офіційного працевлаштування, страхування і лікування.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю “Українському радіо”.

“Сьогодні криза в світі зробила працівників з України надзвичайно затребуваними. І сьогодні компанії з Європи, зокрема представники урядових організацій, звертаються до України з проханням допомогти з людьми для посилення в різних сферах економіки в Європі. Україна сьогодні стала в сильну переговорну позицію щодо своїх людей і ми вперше отримали можливість забезпечити людям нормальні цивілізовані умови роботи в Європі. Це страхування, офіційна оплата праці, проживання, лікування, зокрема в разі захворювання на коронавірус. Ми ведемо переговори про те, що контракти повинні бути не менше як на 3 місяці, тому що для України важливо зупинити так званий туризм, коли людина їздить на два тижні туди-назад”, – підкреслив він.

За словами Шмигаля, через такий “туризм” в Україні дуже швидко станеться спалах коронавірус, тому слід подбати не тільки про людей, які поїдуть на заробітки, а й про тих, хто залишиться в Україні.

“Світова криза чинитиме тиск на економіку України. Згідно макропрогнозам, які розраховані Міністерством економіки, падіння ВВП складе мінус 4,8%. Це досить глибока просадка для української економіки. У своїй передвиборчій програмі партія “Слуга народу” задекларувала повернення всіх заробітчан з Європи і світу в Україну та створення тут робочих місць. Ми працюємо над створенням великої кількості робочих місць. Це важливо не тільки для людей, які повернулися із заробітків, а й для тих людей, які втратили роботу в Україні через карантин. Йдеться про потребу в створенні не менше 500 тис. робочих місць”, – додав глава уряду.

Окремо Шмигаль уточнив, що про “космічні зарплати” висококваліфікованих працівників не йдеться.

“Але це будуть зарплати, які дадуть можливість українським сім’ям забезпечити себе на цей час економічної кризи”, – резюмував він.