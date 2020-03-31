Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Уряд розглядає варіант можливого ослаблення карантину для запуску економіки, проте це залежить від динаміки поширення коронавірусу.

Таку заяву він зробив в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За словами Шмигаля, зараз розробляються кілька сценаріїв життя українців під час пандемії коронавірусу.

“Розроблені і прораховуються кілька сценаріїв. Сценарій, наприклад, китайський – короткочасного, але дуже жорсткого обмеження. Сценарій м’якший, але з дуже жорстким дотриманням санітарно-гігієнічних вимог: тобто масковий режим, певні соціальні дистанції і так далі. Всі ці сценарії розробляються. І я впевнений, що протягом декількох днів ми будемо представляти і говорити, як ми рухатимемося далі”, – зазначив прем’єр.

Шмигаль наголосив, що Україна не може “дозволити собі півроку не працювати”.

“Ми дуже добре розуміємо, що у багатьох людей, у більшості населення України немає фінансової подушки, і немає можливості два-три місяці просто сидіти вдома. Люди повинні заробляти гроші. Економіку треба запускати. Україна також не та багата країна, яка може дозволити собі півроку не працювати, а просто сидіти вдома і дивитися телевізор”, – заявив він.

За словами Шмигаля, питання про подальші економічні кроки Кабінету Міністрів буде стояти після Великодніх свят, з урахуванням динаміки поширення коронавірусу.

Прем’єр також запевнив, що влада фінансово підтримуватиме громадян, які залишилися без заробітку.

“Дійсно, через карантин ми багато малого і середнього бізнесу змушені були зупинити в Україні. Але ми підтримаємо цих людей якраз з цього фонду боротьби з коронавірусом. Це передбачається”, – заявив він.

Коментуючи економічні перспективи України в умовах пандемії, Шмигаль спрогнозував, що ВВП нашої країни до кінця 2020 року може впасти на 4,8 %.

“При тому оптимістичному прогнозі, який був складений на початок року, коли ми не передбачали епідемії коронавірусу, було плюс 3,7 (відсотків зростання, – ред.). Зараз мінус 4,8”, – заявив він.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/g-7zE1tYGO8?start=1380" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На відео – з 23:00)