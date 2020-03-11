Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що введення карантину в навчальних закладах і заборона на масові заходи пов'язані з бажанням не допустити неконтрольованого зростання заражень коронавірусом COVID-19 в Україні.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Уряду.

“З приводу рівня заходів, з приводу запитань, вчасно чи не вчасно. Це збалансоване рішення на сьогодні. Ми аналізуємо щодня ситуацію в Європі, в світі. Ми бачимо, як стрімко розвивається ситуація в Італії, в Німеччині, в країнах з розвиненими економіками, в країнах Азії. Ми не хочемо чекати, коли у нас почнеться параболічне зростання. Ми хочемо максимально захистити українців і хочемо захистити Україну, і як можна легше пройти цей період“, – наголосив Шмигаль.

Він підтвердив, що ключовими заходами є введення карантину в навчальних закладах на всій території України на три тижні (з 12 березня по 3 квітня), а також скасування масових заходів.

“Крок номер один: впровадження карантину з завтрашнього дня в середніх і вищих навчальних закладах. Тобто діти в школи, університети, дитсадки з завтрашнього дня ходити не повинні. Це впровадження обмежень на організацію культурних, спортивних масових заходів в Україні в кількості понад 200 осіб, крім заходів крайньої державної необхідності (наприклад, засідання Верховної Ради, облрад, тобто тих органів, які приймають державні рішення, в тому числі в умовах поширення коронавірусу)”, – розповів прем’єр.

Він уточнив, що також було прийнято низку “економічних і технічних рішень”.

За словами Шмигаля, важливу роль буде відігравати відповідальність самих українців.

“Уряд зробить все, що можливо. Паралельно говоримо про самоорганізацію населення”, – заявив очільник Кабміну.

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(На відео – з 13:05)