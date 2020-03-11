Про це поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Щодо обмежень пересування всередині країни – це вже дуже далекий крок при розвитку цієї ситуації. Якщо цього вимагатиме ситуація, то в майбутньому цей крок можливий, але це, сподіваюся, далеке майбутнє. І я сподіваюся, що ми до нього не дійдемо завдяки тим заходам, які вживаємо зараз”, – наголосив він.
Прем’єр уточнив, що ключове завдання сьогодні – “зберегти життя і здоров’я українців”, і мова зараз йде про введення першого етапу обмежувальних заходів.
“Що стосується карантину… Ми сьогодні говоримо про здоров’я нації та запобігання надзвичайній ситуації всеукраїнського масштабу з точки зору поширення цієї епідемії… Сьогодні йде мова про перший етап зустрічі цього виклику”, – зазначив Шмигаль.
(На відео – з 26:08)
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.
- Україна з четверга, 12 березня, закриє більшість пунктів пропуску на своїх кордонах. Такий захід вживається через поширення у світі коронавірусу COVID-19.