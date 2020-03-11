Заборона на пересування по Україні через коронавірус COVID-19 на сьогодні є малоймовірною.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Щодо обмежень пересування всередині країни – це вже дуже далекий крок при розвитку цієї ситуації. Якщо цього вимагатиме ситуація, то в майбутньому цей крок можливий, але це, сподіваюся, далеке майбутнє. І я сподіваюся, що ми до нього не дійдемо завдяки тим заходам, які вживаємо зараз”, – наголосив він.

Прем’єр уточнив, що ключове завдання сьогодні – “зберегти життя і здоров’я українців”, і мова зараз йде про введення першого етапу обмежувальних заходів.

“Що стосується карантину… Ми сьогодні говоримо про здоров’я нації та запобігання надзвичайній ситуації всеукраїнського масштабу з точки зору поширення цієї епідемії… Сьогодні йде мова про перший етап зустрічі цього виклику”, – зазначив Шмигаль.

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(На відео – з 26:08)