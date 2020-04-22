Про це він поінформував сьогодні на засіданні Уряду.
За словами прем’єра, в Уряду є “дуже чіткий план” виходу з карантину, який “складається з 5 етапів”.
Розпочати реалізацію цього плану можна буде лише за умови сприятливої епідемічної ситуації – орієнтовно 12 травня (оскільки до 11 травня вирішено продовжити карантин в Україні).
“Є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати “день К” – день закінчення карантину. Початок реалізації нашого плану ми зможемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації”, – наголосив прем’єр.
За словами Шмигаля, для початку виходу з карантину є дві ключові умови:
• якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в Україні не буде змінюватися або буде коливатися в межах 5 %;
• якщо лікарні будуть заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50 %.
Шмигаль також поінформував, що в Уряду є “кілька дуже важливих завдань”, які слід реалізувати до 11 травня. Це:
1) поступове збільшення кількості тестувань на коронавірус;
2) поліпшення забезпечення лікарень і медиків;
3) введення системи Е-контролю самоізоляції як альтернативи обсервації;
4) розробка нових правил функціонування для об’єктів обслуговування населення з обов’язковим соціальним дистанціюванням, масочним режимом і постійною дезінфекцією.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.
- В Україні станом на ранок 22 квітня зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 467 нових випадків.