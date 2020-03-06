Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму в разі, якщо громадяни на півострові матимуть в цьому потребу.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Так, Шмигаль повторив озвучену напередодні тезу про те, що в разі, якщо буде необхідність, Україна почне поставляти воду до Криму.

“Відносно поставок води в Крим я вже вчора говорив: ток-шоу не найкраще місце обговорення таких важливих питань. Звичайно ж, ми говоримо про те, що ми не збираємося сьогодні постачати воду каналом в Крим для промислових та військових потреб. Йшлося про підтримку українців в центральній частині Криму, де води не вистачає, в разі, якщо в буде гуманітарна необхідність. На цьому прошу поставити крапку”, — сказав він.

У той же час він заявив, що поставки не відновлять до тих пір, поки Росія не залишить півострів.

“Крим – це Україна. Поставки води буде відновлено після звільнення Криму і повернення його в Україну”, — додав він.

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Як відомо, Україна забезпечувала до 85 % потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. У лютому 2014 року почалася відкрита фаза окупації Кримського півострова російськими військами. Після анексії Криму Росією постачання води на півострів припинили.

Наприкінці лютого секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що виключає можливість поставок води в незаконно анексований Крим.