Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Так, Шмигаль повторив озвучену напередодні тезу про те, що в разі, якщо буде необхідність, Україна почне поставляти воду до Криму.
“Відносно поставок води в Крим я вже вчора говорив: ток-шоу не найкраще місце обговорення таких важливих питань. Звичайно ж, ми говоримо про те, що ми не збираємося сьогодні постачати воду каналом в Крим для промислових та військових потреб. Йшлося про підтримку українців в центральній частині Криму, де води не вистачає, в разі, якщо в буде гуманітарна необхідність. На цьому прошу поставити крапку”, — сказав він.
У той же час він заявив, що поставки не відновлять до тих пір, поки Росія не залишить півострів.
“Крим – це Україна. Поставки води буде відновлено після звільнення Криму і повернення його в Україну”, — додав він.
Як відомо, Україна забезпечувала до 85 % потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. У лютому 2014 року почалася відкрита фаза окупації Кримського півострова російськими військами. Після анексії Криму Росією постачання води на півострів припинили.
Наприкінці лютого секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що виключає можливість поставок води в незаконно анексований Крим.
- Напередодні новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль зробив неоднозначну заяву про те, що Україна має подавати воду в Крим “тому що там живуть українці”. Згодом він відмовився від своїх слів.
- Потім новопризначений прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в разі необхідності воду в анексований Крим можна доставляти “цистернами і каністрами” для потреб українців.