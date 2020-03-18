Відповідну заяву він зробив під час сьогоднішнього засідання уряду.

Шмигаль запропонував розробити законопроєкт, який передбачатиме, що в разі, якщо Верховна Рада не зможе збиратися, президент отримає право запровадити в країні надзвичайний стан.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтримав ідею прем’єр-міністра, але запропонував деякі зміни: не передати це право президенту, а виписати механізм, згідно з яким право вводити надзвичайний стан у країні може передаватися в залежності від того, як розвивається ситуація.

Шмигаль прийняв цю пропозицію та доручив Міністерству юстиції підготувати відповідний документ.

“Прошу спільно з Верховною Радою такий законопроєкт підготувати і на час епідемії коронавірусу мати змогу передавати повноваження. … Який дасть змогу від одного органу влади до іншого передавати повноваження управляти країною. Тому що ми насправді не знаємо, які наслідки будуть… Чи Верховна Рада буде заблокована, чи Кабінет Міністрів буде заблокований, чи президент… Не дай Бог, дай Боже всім здоров’я, але невідомо, хто буде унеможливлений працювати через хворобу”, — сказав він.

<noscript><iframe title="18.03.2020 Засідання Уряду" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/_qTgwOZt45g?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

На відео з 48:30

Напередодні стало відомо, що народний депутат групи “Довіра” Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус після його перебування у Франції, міг контактувати з 12 колегами під час засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та використання природних ресурсів.

Члени екологічного комітету Верховної Ради, на засіданні якого побував нардеп Сергій Шахов, самоізолюються.

Довідка. Надзвичайний стан — особливий правовий режим, який може діяти в Україні (або окремих її місцевостях) в разі надзвичайної ситуації загальнодержавного рівня, яка може призвести до людських та матеріальних втрат, загрожує життю та здоров’ю громадян або пов’язана зі спробою захоплення державної влади або військовими діями.

Він передбачає отримання органами державної влади, військовими та органами місцевого самоврядування всіх необхідних повноважень для усунення цієї надзвичайної ситуації.

ПП може тривати до 30 днів у всій країні та до 60 днів в окремих регіонах, однак в разі необхідності може бути продовжений за рішенням президента країни.

Пропозицію ввести ПП президенту подає Рада нацбезпеки та оборони або Кабмін (в окремих випадках). Рішення Глави держави затверджує парламент.