Відповідний пост очільник Уряду оприлюднив у своєму Telegram-каналі.
“Найперше завдання Ради з питань економічного розвитку — напрацювати комплекс заходів для подолання наслідків поширення COVID-19 в Україні. Вчора ми провели перше установче засідання, де обговорили стратегії та ідеї виходу країни з карантину. Повторю, що наразі в нас є лише напрацювання й бачення цього плану, які ми щодня оновлюємо, залежно від поведінки шкали захворюваності”, – зазначив Шмигаль.
Він додав, що над планом “працюють провідні вчені та економісти”.
Шмигаль також оприлюднив персональний склад Ради:
• Ігор Петрашко – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;
• Ярослав Жаліло – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
• Елла Лібанова – директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України;
• Андерс Аслунд – старший науковий співробітник Атлантичної ради США;
• Олег Устенко – радник президента України;
• Ерік Найман – керуючий партнер Capital Times;
• Віллем Буітер – професор Колумбійського університету;
• Євген Пенцак – викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи.
“Спільними зусиллями ми працюватимемо не лише над першочерговими антикризовими кроками, але й над довгостроковою стратегією розвитку України”, – підсумував Шмигаль.
- 8 квітня Кабінет Міністрів підтримав створення Ради з питань економічного розвитку України, яка об’єднає зусилля державної влади та експертного середовища.