Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив склад новоствореної Ради з питань економічного розвитку, яка займатиметься подоланням наслідків епідемії коронавірусу в нашій країні.

Відповідний пост очільник Уряду оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

“Найперше завдання Ради з питань економічного розвитку — напрацювати комплекс заходів для подолання наслідків поширення COVID-19 в Україні. Вчора ми провели перше установче засідання, де обговорили стратегії та ідеї виходу країни з карантину. Повторю, що наразі в нас є лише напрацювання й бачення цього плану, які ми щодня оновлюємо, залежно від поведінки шкали захворюваності”, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що над планом “працюють провідні вчені та економісти”.

Шмигаль також оприлюднив персональний склад Ради:

• Ігор Петрашко – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

• Ярослав Жаліло – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

• Елла Лібанова – директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України;

• Андерс Аслунд – старший науковий співробітник Атлантичної ради США;

• Олег Устенко – радник президента України;

• Ерік Найман – керуючий партнер Capital Times;

• Віллем Буітер – професор Колумбійського університету;

• Євген Пенцак – викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи.

“Спільними зусиллями ми працюватимемо не лише над першочерговими антикризовими кроками, але й над довгостроковою стратегією розвитку України”, – підсумував Шмигаль.