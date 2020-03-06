Новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в разі необхідності воду в анексований Крим можна доставляти "цистернами і каністрами" для потреб українців.

Таку заяву він зробив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами прем’єра, мова йде про постачання води для “господарських потреб” жителів півострова.

“Ми будемо постачати в разі потреби або гуманітарної загрози українцям воду для господарських потреб, для пиття. Хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями, але ми повинні це забезпечити. Це наш обов’язок перед нашими українцями. Це важливо”, – зазначив він.

При цьому Шмигаль запевнив, що для промислових і військових об’єктів у Криму воду не подаватимуть.

“Я вчора саме про це сказав. Ми не будемо постачати воду для промислових і військових об’єктів… Ми не говоримо про відновлення промислових поставок води. Ми говоримо про наш обов’язок перед українцями в Криму”, – заявив він.

Як відомо, Україна забезпечувала до 85 % потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. У лютому 2014 року почалася відкрита фаза окупації Кримського півострова російськими військами. Після анексії Криму Росією постачання води на півострів припинили.

Наприкінці лютого секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що виключає можливість поставок води в незаконно анексований Крим.