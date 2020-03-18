Про це він заявив сьогодні під час засідання Уряду.
Шмигаль наголосив, що багатьом студентам нікуди їхати. Передусім це стосується тих, хто прибув з тимчасово окупованих територій.
Очільник Уряду закликав ректорів вишів сприяти студентам, щоб ті самоізолювалися в гуртожитках.
“Я зараз звернуся до ректорів і керівників навчальних закладів, де запроваджено карантин, і попрошу із розумінням поставитися до студентів, які проживають у гуртожитках. Не відправляти їх додому. Багатьом нікуди їхати. Це студенти з окупованих територій. Зараз зупинено все міжобласне і міжміське сполучення. Тому керівників навчальних закладів наполегливо прошу, рекомендую не виселяти студентів із гуртожитків. Навпаки, сприяти, щоб вони залишалися в гуртожитках, максимально самоізолювалися. Допомогти їм забезпечити постачу продуктів і за необхідності ліків”, – наголосив прем’єр.
Шмигаль уточнив, що Міносвіти отримало розпорядження провести роботу з керівництвом навчальних закладів.
(На відео – з 4:55)
- З 17 квітня в Україні запроваджені жорсткі правила карантину, щоб запобігти розповсюдженню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві – як працюватиме транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податках і виплатах і як каратимуть за порушення карантину.