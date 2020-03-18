Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав керівників вищих навчальних закладів не виселяти студентів із гуртожитків під час карантину.

Про це він заявив сьогодні під час засідання Уряду.

Шмигаль наголосив, що багатьом студентам нікуди їхати. Передусім це стосується тих, хто прибув з тимчасово окупованих територій.

Очільник Уряду закликав ректорів вишів сприяти студентам, щоб ті самоізолювалися в гуртожитках.

“Я зараз звернуся до ректорів і керівників навчальних закладів, де запроваджено карантин, і попрошу із розумінням поставитися до студентів, які проживають у гуртожитках. Не відправляти їх додому. Багатьом нікуди їхати. Це студенти з окупованих територій. Зараз зупинено все міжобласне і міжміське сполучення. Тому керівників навчальних закладів наполегливо прошу, рекомендую не виселяти студентів із гуртожитків. Навпаки, сприяти, щоб вони залишалися в гуртожитках, максимально самоізолювалися. Допомогти їм забезпечити постачу продуктів і за необхідності ліків”, – наголосив прем’єр.

Шмигаль уточнив, що Міносвіти отримало розпорядження провести роботу з керівництвом навчальних закладів.

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(На відео – з 4:55)