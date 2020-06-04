Про це він заявив, виступаючи з трибуни Парламенту, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми маємо програму діяльності не для того, щоб показати і отримати якийсь імунітет та преференції, а для того, щоб ми могли синхронізувати наш спільний рух до змін, які дадуть Україні визначеність і впевненість у майбутньому… Згоден з паном головою Верховної Ради, що важливо не “коли”, а важливий зміст і якість документа. Важливо, щоб програма відповідала тим викликам, які є сьогодні. Важливо, щоб вона була професійно написана і виконувалася, давала результат, а не залишалася мріями на папері, як це раніше часто бувало. Саме тому ми будемо просити народних депутатів відправити програму діяльності Уряду, яка винесена на голосування, на доопрацювання”, – наголосив Шмигаль.

Він пообіцяв внести в Раду нову програму діяльності Кабміну, розроблену “спільно з Парламентом, всіма комітетами”.

Варто зазначити, що програма діяльності Кабінету Міністрів складається з 9 сторінок і не містить конкретики або детального плану дій по кожному напрямку.

У разі затвердження програми Уряд міг би отримати річний “імунітет” (Кабмін не можна було б відправити у відставку протягом року).