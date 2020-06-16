Про це він повідомив в ефірі Свободи слова на ICTV.
“Консенсусний прогноз МВФ і Мінфіну становить — 4,8% падіння ВВП цього року. У порівнянні з +3,7 різниця дійсно 8,5%. Але вже з другого півріччя передбачається поступове зростання економіки”, — сказав Шмигаль.
За його словами, на час карантину закривали шість основних галузей. “Це галузі споживання, за якими в подальшому йде відповідне виробництво”, – пояснив очільник уряду.
Шмигаль також зазначив, що світова коронакриза знизила попит на експортних ринках, куди була орієнтована частина галузей промисловості. “Відповідно, там також відбулося незначне просідання від 4% до 6%”, – сказав він.
Прем’єр додав, що уряд розробив і подав програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії коронавірусу, яка передбачає в першу чергу підтримку малого і середнього бізнесу.
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- 12 червня Кабмін затвердив оновлену програму дій.