Про це йдеться в матеріалі “За крок від надзвичайного стану: чи піде Банкова на крайні заходи?”

У понеділок законодавча гілка української влади збиралася, щоб розробити подальші кроки в умовах світової пандемії коронавірусу.

Неофіційно депутати розповідають, що ратувати за введення надзвичайного стану в Раду приходив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Ні” йому сказали тільки лідери ЄС, “Батьківщини” і “Голосу”.

На тій зустрічі не висловив позицію про дії влади в умовах коронавірусу тільки очільник уряду Шмигаль.

Йому нічого було сказати про заходи протистояння пандемії. Замість цього, він закликав швидше прийняти закон про ринок землі.

“Прем’єр Денис Шмигаль на тій вечірній зустрічі в Парламенті по коронавірусу взагалі ні слова не сказав – він все агітував спікера Дмитра Разумкова, що треба якнайшвидше ухвалити закон про землю, інакше нам ***ець. Йому доручили говорити першим, а він каже: “А що казати?” Всі почали обурюватися. А ще у них у всіх трьох (Єрмака, Разумкова і Шмигаль) була різна позиція, опозиція їм порадила якось узгодити свою лінію “- переказав Буквам суть розмови один з депутатів.